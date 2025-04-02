Sivas\'ta Otomobil ve Çapa Motoru Çarpıştı

Sivas'ta bir otomobil, çapa motoru ile çarpıştı. Kazada çapa motoru sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesi'nde meydana geldi, Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeki S.A. (40) idaresindeki 06 TCU 50 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde giden A.S. (55) idaresindeki çapa motoruna çarptı. Kazada çapa motoru sürücüsü A.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından yaralı, Sivas'a sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.A. kazayı yara almadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS