Sivas'ta Su Yüklü Minibüs Yan Yattı

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Su yüklü minibüs yan yattı, kazada sürücü yaralandı

SİVAS - Sivas'ta su yüklü minibüs buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka Mahallesi Kesikköprü Caddesinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 38 ACA 022 plakalı su yüklü minibüs, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.