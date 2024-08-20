Sivas\'ta trafikte makas atan sürücüye para cezası ve ehliyetine el konuldu

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Sivas'ta trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası kesilerek ehliyetine 60 gün boyunca el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde trafikte makas atarak seyreden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atacak şekilde ilerleyen sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye makas ve drift atmaktan toplam da 38 bin 672 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. - SİVAS