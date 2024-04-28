Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza, Kılıççı köyünde meydana geldi. Traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sürücü hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

28.04.2024 22:17
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Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Şarkışla ilçesine bağlı Kılıççı köyünde meydana geldi. Halil Kılıç idaresindeki 58 ES 077 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Sürücü Halil Kılıç ile yolcu C.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Halil Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı C.A. ise ilk müdahalesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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