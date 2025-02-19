Sivas'ta Yoğun Kar Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

SİVAS - Sivas'ta gün içerisinde etkisini artıran yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı karayolları ulaşıma kapatılırken bazı yollarda ise ulaşım kontrollü sağlandı.

Sivas'ta gece saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yoğun kar ile birlikte tipinin etkisini gösterdiği Gürün ilçesinde Sivas-Gürün karayolu ulaşıma kapatıldı. Kayseri- Malatya karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken tır ve kamyon geçişlerine izin verilmedi. Karayolları ekipleri karla mücadelesi sürerken kapanan yolların trafiğe açılması bildirildi.