Siverek\'te Akraba Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabasıyla yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen bir kişi, pusuya düşürülerek uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Siverek'e bağlı Bayırözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Akbulut, mahalle içerisinde aracıyla seyir halindeyken, daha önceden husumetli olduğu akrabası A.A. tarafından uzun namlulu silahla pusuya düşürülerek vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ferhat Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akbulut'un cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırganın bir evde saklandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açan zanlı, kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA