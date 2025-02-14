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Siverek'te Ambulans Devrildi

Siverek\'te Ambulans Devrildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle devrilen ambulanstaki sağlık çalışanı hafif yaralandı.

14.02.2025 01:23
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulans şarampole devrildi. Kazada bir sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Kaynak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 AAT 838 plakalı ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ambulansta bulunan bir sağlık çalışanı hafif yaralanırken, araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından yaralı sağlık çalışanına ilk müdahale yapıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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