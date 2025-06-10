Siverek\'te Apartman Yangını Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Ayvanat Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanma yaşanmayan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA