Siverek'te elektrik panosu bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siverek'te elektrik panosu bomba gibi patladı

Siverek\'te elektrik panosu bomba gibi patladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hacı Ömer Mahallesi'nde bulunan elektrik panosu aniden alev aldı ve ardından art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucunda elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

28.02.2024 19:30  Güncelleme: 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek'te elektrik panosu bomba gibi patladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aniden alev alan ve art arda patlamaların yaşandığı elektrik panosu mahallede korkulu anlara neden oldu.

Olay, Hacı Ömer Mahallesi Ahmed Beg Caddesi'nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle yeraltı elektrik enerjisine ait elektrik panosu yanmaya başladı. Elektrik tellerinin tutuşmasıyla birlikte panoda patlamalar yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar panik yaşarken, yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sonucu elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te elektrik panosu bomba gibi patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:29:35. #1.12#
SON DAKİKA: Siverek'te elektrik panosu bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement