Siverek'te hafriyat yüklü kamyon alev alev yandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon yandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu 15. kilometresinde seyir halinde bulunan hafriyat yüklü kamyon, henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü kamyonu yol kenarına çekerek itfaiye ve yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi.

İtfaiye ve diğer sürücülerin tüm çalışmalarına rağmen kamyon kullanılamaz hale geldi. - ŞANLIURFA