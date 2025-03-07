Siverek\'te Hayvan Hırsızlığına Operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çalınan hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, ilçede meydana gelen 2 ayrı hayvan hırsızlığı olayı aydınlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu toplam 51 küçükbaş hayvan sağ salim bulunarak sahiplerine teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. - ŞANLIURFA