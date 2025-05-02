Siverek'te Hortum Korkuttu

Siverek'te dolu yağışı sonrası hortum çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerinde zarar verdi. Yağışın ardından oluşan hortum korku dolu anlara neden oldu.

Siverek'in Bucak bölgesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu tarım arazilerine zarar verdi. Dolu yağışından sonra ise hortum çıktı. Kısa süreli etkili olan hortum korkulu anlara neden oldu.