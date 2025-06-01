Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bayırözü köyünde meydana gelen hortum, köy okulunun bahçe kapısını kırdı.
İlçeye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçe kapısı, hortumun etkisiyle yerinden sökülerek kırıldı. O anlar, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şiddetli rüzgarla ortaya çıkan hortumun çıktığı sıralarda okulda öğrencilerin bulunmaması yaşanabilecek bir olayın da önüne geçti - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Siverek'te Hortum Okul Kapısını Kırdı - Son Dakika
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