Siverek\'te Kadın Yayaya Araç Çarptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Zahide T.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın yaşandığı noktada daha önce de birçok ölümlü kazanın meydana geldiği ve vatandaşlar tarafından "ölüm yolu" olarak adlandırıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - ŞANLIURFA