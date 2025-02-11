Siverek\'te Kuduz Endişesi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan Köyü'nde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine köy halkı büyük bir endişe yaşıyor. Köyde 3 kişiyi ısıran bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi, vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Köylüler, başıboş köpeklerin toplanmasını talep ederek yetkililerden acil önlem alınmasını istedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulanırken, kuduz riskine karşı aşılama çalışmaları başlatıldı. Ancak köy sakinleri, hala başıboş dolaşan hayvanların bulunduğunu belirterek, muhtemel yeni vakaların önüne geçilmesi için daha kapsamlı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

"Kadının burnu koparıldı, çocuklar yaralandı"

Kuduz olduğu belirlenen köpeğin, önce komşu köyde bir kadına saldırarak burnunu kopardığı, ardından Divan Köyü'ne gelerek iki çocuğu ısırdığı öğrenildi. Köy sakinlerinden Mehmet Altundal, yaşananları şöyle anlattı:

"Başıboş bir köpek vardı, yaklaşık 40 gün boyunca kaybolduktan sonra geri döndü. Önce karşı köyde bir kadına saldırdı, burnunu kopardı. Kadın şu anda Diyarbakır'da yoğun bakımda. Daha sonra bizim köye geldi, önce yeğenimi ısırdı, köpeği etkisiz hale getirmeye çalışırken diğer yeğenimi de ısırdı. Çocuklar tedavi edildi, şu an iyi durumdalar ama kadının durumu ağır."

Bir diğer köy sakini Adnan Akşimşek ise olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Köpek önce komşu köyde bir kadına saldırdı, sonra bizim köye geldi ve bir çocuğu başından yaraladı. Daha sonra başka bir çocuğa daha saldırarak onu da ısırdı. Yetkililer kuduz olan köpeğin temas ettiği diğer hayvanları alıp götürdü ancak bölgede hala başıboş köpekler var. Bizler köy halkı olarak bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yetkililerin müdahaleleri sürerken, köylülerin tedirgin bekleyişi devam ediyor. Kuduz riskine karşı aşılama ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ŞANLIURFA