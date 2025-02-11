Siverek'te Kuduz Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Siverek'te Kuduz Köpek Saldırısı

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Siverek'te kuduz bir köpek, yoldan geçen kadına ve iki çocuğa saldırarak yaraladı. Bölge karantinaya alındı.

11.02.2025 19:34
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Siverek'te kuduz alarmı: Yoldan geçen kadına kuduz köpek saldırısı kamerada

-Yoldan geçen kadın kuduz köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı

Siverek'te kuduz köpek saldırısı kameraya yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz olduğu belirlenen bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek ilçesinde kuduz vakası paniğe neden oldu. Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Köy karantinaya alındı

Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Divan köyü uyarı tabelası yerleştirerek karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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