Siverek'te Kuduz Paniği ve Karantina - Son Dakika
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Siverek'te Kuduz Paniği ve Karantina

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Siverek'te kuduz köpek saldırısı sonrası 3 kişi yaralandı, bölge karantinaya alındı.

11.02.2025 11:17  Güncelleme: 11:52
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Siverek ilçesinde kuduz vakası paniğe neden oldu. Bölgede vatandaşlar uyarılırken Divan köyünde 6 ay süresince dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi.

Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Divan köyü uyarı tabelası yerleştirerek karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı
Kuduz köpek 3 kişiyi ısırdı, bölge karantinaya alındı
Siverek\'te Kuduz Paniği ve Karantina
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Kuduz Paniği ve Karantina - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Geçmiş olsun Benim Güzel Memleketim köyüm 1 0 Yanıtla
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