Siverek'te Mevsimlik İşçilerin Tehlikeli Yolculuğu

Siverek'te mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek'te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir pikap, kasasına balık istifi şeklinde bindirilen kadın ve çocuklarla trafikte görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, işlek bir karayolunda ilerleyen pikabın kasasında güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden çok sayıda işçi olduğu görüldü. Trafik kurallarını ve can güvenliğini hiçe sayan sürücü, tüm uyarılara rağmen yoluna devam etti.