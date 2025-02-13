Siverek'te Okul Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Siverek'te Okul Duvarı Çöktü

Siverek\'te Okul Duvarı Çöktü

Siverek'te Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin duvarı çöktü, can kaybı yok.

13.02.2025 15:34
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçe istinat duvarı, öğrencilerin okula giriş saatinde çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Selimpınar Mahallesi'nde yer alan okullar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Öğrencilerin okula giriş yaptığı esnada gerçekleşen çökme büyük paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, öğrencilerin servisten indiği sırada duvarın çöktüğü ve öğrencilerin hızla uzaklaştığı görüldü.

Çökme sırasında okulun elektrik trafo direği yerinden sökülerek kırıldı, jeneratör duvarın altında kaldı ve otobüs durağı metrelerce sürüklendi. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınarak yol trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, olay yerinde inceleme başlatırken, muhtemel risklere karşı önlemlerin artırılacağını duyurdu. Siverek Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde sabah saatlerinde Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin istinat duvarının çökmesi üzerine derhal inceleme başlatılmış, okul çevresinde güvenlik önlemleri alınarak öğrenciler tahliye edilmiştir. Konuya ilişkin uzman ekipler bölgeye yönlendirilmiş olup, çöken duvar nedeniyle herhangi bir öğrenci, öğretmen veya personel yaralanmamıştır. Gerekli çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Okul Duvarı Çöktü - Son Dakika

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