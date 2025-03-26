Siverek'te Otomobil Yangını

Siverek'te otomobil alevlere teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sahibi öğrenilemeyen otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, gece geç saatlerde Siverek ilçesi, Bucak Köyü Karabıyık yolu üzerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.