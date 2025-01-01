Siverek'te Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Siverek'te Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Siverek\'te Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Siverek Kaymakamlığı, yılbaşı güvenliği için denetimler yaptı, silah sıkılmaması çağrısı yaptı.

01.01.2025 02:45
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Siverek Kaymakamlığı, yılbaşında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve toplumsal güvenliği sağlamak amacıyla "Silah Sıkmaya Hayır" kampanyası çerçevesinde kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, 20 dron ve çok sayıda personelle birlikte ilçe genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirdi.

Kaymakam Musa Aydemir, ekipleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve kritik bölgelerde görev yapan güvenlik güçlerine destek verdi. Kaymakam Aydemir, yaptığı açıklamada, yılbaşı gecesi yapılan çağrılara uyarak silah sıkmaktan kaçınan tüm Siverek halkına teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siverek'te Yılbaşı İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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