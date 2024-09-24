Siverek\'te Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonet Devrildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 işçi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avurtepe kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kudbettin K. idaresindeki 44 LD 349 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, kamyonet kasasında bulunan 9 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA