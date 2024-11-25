Siverek\'te Tır Yangını

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek çevredekilerden yardım istedi.

Yangın, kısa sürede tüm aracı sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA