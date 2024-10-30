Siverek\'te Yangın Paniği

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi'nde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında evde büyük maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - ŞANLIURFA