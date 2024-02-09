Siverek'te zincirleme kaza: 6 yaralı - Son Dakika
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Siverek'te zincirleme kaza: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

09.02.2024 19:53
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Siverek'te zincirleme kaza: 6 yaralı

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA (IHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdulkerim K. sevk ve idaresindeki 34PJ3652 plakalı araç ile Muhammed Enes G. idaresinde ki 63S6050 plakalı yolcu minibüsü çarıpıştı. Yolda seyir halinde bulunan Muharrem Ö. hakimiyekinde ki 27FF172 plakalı araçta hızını alamayarak, kaza yapam araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazasında Şükran K. Yahya K. Muhammed Enes G. Gülistan G. Abdulkerim K. ve Şükrü A. İsimli yolcular yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek\'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Kaynak: İHA

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