Sobadan Çıkan Yangın İki Katlı Evi Küle Çevirdi - Son Dakika
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Sobadan Çıkan Yangın İki Katlı Evi Küle Çevirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sobadan çıkan yangın, iki katlı ahşap evi alevlere teslim etti. Yangın sonrası evden geriye enkaz kaldı, evde yaşayan kadın hastanede tedavi altına alındı.

16.12.2024 17:44
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Alev alev yanan evden geriye enkazı kaldı

İki katlı evi küle döndüren yangın sobadan çıkmış

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde alevlere teslim olan evden geriye enkazı kalırken, ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor. Evde yalnız başına ikamet eden kadının hastanede tedavi gördüğü, yangının ise sobadan çıktığı öğrenildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Orhan Mahallesi Camialtı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından geriye evin enkazı kaldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

"Sobadan çıkan yangın evi bu duruma getirdi"

Orhan Mahallesi Muhtarı Ümit Aktürk, geceden bu yana uyumadıklarını ifade ederek, "Bu evde tek başına yaşayan bir ablamız var. Sobadan çıkan yangın evi bu duruma getirdi. Can kaybının olmaması bizi çok sevindirdi. İtfaiye ekiplerine de teşekkür ediyorum. Geceden beri çalışmalarına devam ediyorlar. Şuanda soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

A.Y.'nin şuanda hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Aktürk, "Ablamızın sağlık durumu iyi. Sadece dumanlardan etkilenmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri olay yerine gelerek ablamıza kalacak yer ayarladı, kendisi dışarda kalmayacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sobadan Çıkan Yangın İki Katlı Evi Küle Çevirdi - Son Dakika

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