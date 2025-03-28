Şoför, Kaza Anında Elini Öptü

Kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir sürücü, kavşakta aracına arkadan çarpan şoförün elini öptü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, olay Pursaklar ilçesi Kocalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde kavşaktan dönmeye çalışan Ali U. idaresindeki otomobile arkadan gelen 06 BRB 741 plakalı otomobil arakadan çarptı. Kazada kimse yaralanmazken, Ali U. aracından inerek arkadan çarpan otomobil şoförünün kapısını açarak yaşça kendinden büyük olan şoförün elini öptü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.