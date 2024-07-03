Söğütlü'de Otomobil Kazası Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması neticesine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan R.A. isimli genç kıza otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan R.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA