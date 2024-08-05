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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşi ölüm ayırdı

Ekipler dakikalarca kalp masajı yaptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kardeş sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Ruşenler Sokak mevkiinde meydana geldi. Para meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Veysel Taştekin ve kardeşi Mehmet Taştekin silahlı saldırıya uğradı.

Veysel Taştekin başından, Mehmet Taştekin ise göğsüne isabet eden mermi sonucu ağır yaralandı. İki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Durumu kritik

Yaralılardan Mehmet Taştekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ameliyattan çıkarılan Veysel Taştekin'in ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Z.B. ve S.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.