Söke\'de Kaza: 5 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde takla atan otomobildeki beş kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası yolu üzeri İsmet İnönü Caddesi Güvenalgaz Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NU 0797 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarpıp takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine emniyet, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan beş kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN