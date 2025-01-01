Söke\'de motosiklet kazası: Genç hayatını kaybetti

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Aydın'ın Söke ilçesinde seyir halindeyken bir anda yola çıkan ata çarparak kaza yapan motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Kaza, Söke ilçesi Soğucak yolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke istikametine doğru motosikleti ile seyir halinde olan Osman Tilaver (24), bir anda karşısına çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada at da telef olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilen Tilaver'in ani ölümü ise ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN