Söke\'de Telefon Kazası: Otobüs Çarptı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yola düşen telefonunu almaya çalışan kişi otobüsün çarpması sonucu yaralanırken, kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Söke-Aydın Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. (54) isimli şahıs koşarak yolun karşısına geçtikten sonra cep telefonunu düşürdüğünü fark etti. Hızla geri dönerek telefonunu almak isteyen Y.D., cihazı ayağıyla yol kenarına itmeye çalışırken, Y.Ö. (40) yönetimindeki 09 DB 737 plakalı otobüs Y.D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.D. savrularak yere düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Y.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN