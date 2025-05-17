Soma\'da İşçi Kamyonlar Arasında Kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde iki kamyonun arasında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Yırca Kantarı'nın güvenlik noktasının önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, termik santralde görev yapan şoför M.D, kendi kamyonuna binmeye çalıştığı sırada aracın kayması sonucu iki kamyonun arasında sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen M.D olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA