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Soma'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi'nde orman yangını çıktı. 14.40'ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.