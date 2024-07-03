Soma'da orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Soma'da orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın kısmen kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları devam ediyor.

03.07.2024 15:54  Güncelleme: 17:04
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Soma'da orman yangını

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangını Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Darkale Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın başladı. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince müdahaleye başlandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahaleler sonrası yangın kısmen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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