Soma davasında karar duruşması - Son Dakika
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Soma davasında karar duruşması

Soma davasında karar duruşması

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

29.04.2025 16:44
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Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisinin Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanıklar mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken davayı avukatlar ve madenci aileleri de takip etti. Karar duruşmasında bir önceki duruşmada sunulan mütalaaya karşı madenci aileleri ve avukatları karşı beyanlarını sundu. Savcılık mütalaasına itiraz eden madenci ailelerin avukatları, cezalandırılmanın göreve kötüye kullanma suçundan değil taksirle öldürme ve yaralamadan uygulanması gerektiğini belirtti.

Davada sanıkların duruşmaya katılmamasını eleştiren ailelerin avukatları, mahkemeye karşı "Görevsizlik kararı" talebini yineledi.

Duruşmada verilen aranın ardından son savunmalarını yapan sanık avukatları, zaman aşımı şartlarının oluştuğunu iddia ederek, davanın düşme kararı verilmesini talep etti. Davada yargılanan sanıklardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in savunması madenci aileleri ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı.

Kararı açıklayan hakim, aralarında Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sağına ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.

"Bu karar hiçbir şekilde adalet sağlamayan bir karardır"

Karar sonrası açıklamalarda bulunan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyduğuna dikkat çekerek, "Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi. Bu karar hiçbir şekilde adalet sağlamayan bir karardır. Adalet sağlanamadı. Demin aileler içeride diyorlardı ki adalet enkazın altta kaldı. Doğrudur. Adalet enkazın altta kaldı" dedi.

Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini öne sürdü.

"11 yıldan beri çektiğimizi Rabbim ile biz biliyoruz"

Davanın ardından açıklama yapan şehit madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, "11 yıldan beri çektiğimizi Rabbim ile biz biliyoruz. Keşke bu kamu görevlileri de 2015'teki ana davanın mahkemesinde yargılansaydı. Aynı acıyı bize tekrar tekrar yaşattılar. 6. duruşmaydı bu ki resmen bir film seyrettik. Yargı bundan sonra kendine ağlasın. Artık halkın yargıya güveni kalmadı" diye konuştu.

Maden faciası sonrası dava süreci

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından dumanla dolan galerilerden 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılırken 301 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklandı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar verilirken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Öte yandan, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti. Tamamlanan yeniden yargılama sürecinde 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Ayrıca olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soma davasında karar duruşması - Son Dakika

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