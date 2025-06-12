Sosyal Medyada Kumar Operasyonu

Sosyal medya fenomenleri Kemal Can Parlak ve Tolunay Ören'in de bulunduğu11 şüpheli, sosyal medyada dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL