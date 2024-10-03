Stratonikeia\'da Yangın Kontrol Altında

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Yatağan- Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan antik kentin yanından geçen karayolunun kenarındaki ağaçlarda başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA