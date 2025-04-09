Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa\'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.04.2025 00:09
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir ceset olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

SULAMA KANALINDA KADIN CESEDİ

Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesede ulaşamayınca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçen ay kurulan Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekibine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, bir kadına ait olduğu öğrenilen kimliği belirsiz kadın cesedini çıkarttı.

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

KİMLİĞİ VE ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Kaynak: İHA

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