Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hissedilen deprem vatandaşlarda paniğe neden oldu, o anlar kameralara yansıdı.
Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Kimi bina önlerinde toplanırken, kimileri panikle açık alanlara yöneldi. Yaşananlar vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Süleymanpaşa'da Deprem Paniği - Son Dakika
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