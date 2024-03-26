Sultanbeyli'de ev alev alev yandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı ev bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, Rüzgar Sokak üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evde elektrik kaçağı nedeniyle alevler çıkmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyünce çevresindeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olaya şahit olan mahalle sakinlerinden Erdem Şık, "Biz evde duruyorduk, arkadaş yangın var dedi. Suriyelilerin evi yanıyormuş. Kimse evde yok" dedi.
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