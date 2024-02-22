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Sultanbeyli'de denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine saldırı kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir fırında denetim yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisine 2 kişi saldırdı. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sultanbeyli'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki fırınlarda denetleme çalışması sırasında ilçedeki fırınlardan birinde, görevli kadın 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Polis, saldırıya ilişkin iki kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan kardeşlerimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.