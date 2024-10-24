Sultangazi\'de 4 Katlı Binada Yangın

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Sultangazi'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 91. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın kısa sürede büyürken, bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalarak dumandan etkilenen vatandaşlar, ayakta tedavi edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Alevler içinde kalan ev itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.