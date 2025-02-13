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Sultangazi'de Kamyonet Yangını

Sultangazi\'de Kamyonet Yangını

Sultangazi'de hareket halindeki kamyonet yandı, itfaiye müdahalesi ile söndürüldü. Maddi hasar oluştu.

13.02.2025 16:04
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Sultangazi'de hareket halindeki kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği kamyonet yangını cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Arnavutköy - Habipler yolu üzerinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen ve seyir halinde olan kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine aracını yol kenarına çekerek araçtan indi. Alevlerin yükseldiği yangını gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonetteki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Alevlerin yükseldiği kamyonetteki yangın ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası kamyonetteki yangın tamamen söndürülürken, yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Kamyonet Yangını - Son Dakika

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