Sultangazi'de kaybolan gencin cesedi bulundu - Son Dakika
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Sultangazi'de kaybolan gencin cesedi bulundu

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22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni, Sultangazi'de uçurumdan çıkarıldı.

30.12.2024 14:04
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Sultangazi'de kaybolan gencin cansız bedeni uçurumdan çıkarıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de 10 Aralık'ta kaybolan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni Cebeci Köyü Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda bulundu. AFAD ve itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmaları sonrasında çıkarılan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre 10 Aralık'ta Sultangazi'de kaybolan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine aranan 22 yaşındaki İsmail Irmak'ın cansız bedeni Cebeci Köyü Taş Ocakları mevkiindeki uçurumda bulundu. 20 gündür arama yapan AFAD, itfaiye ve polis ekipleri, İsmail Irmak'ın cansız bedeninin olduğu yeri drone ile tespit etti. Hafta sonu etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. İsmail Irmak'ın babası Ünal Irmak ve yakınları çalışmaları takip ederken, görüntülerden tespit edilen bölgeye inen AFAD ve itfaiye ekipleri, İsmail Irmak'ın cansız bedenine ulaştı.

Çalışmalar 3 saat sürdü

İsmail Irmak'ın cansız bedenini uçurumdan almak için çalışmalara başlayan AFAD ekipleri, yaya olarak önce uçuruma indi. Ekipler, daha sonra iş makinesine bağladıkları halatla Irmak'ın cansız bedenini çıkardı. 3 saat süren çalışmaların ardından çıkarılan gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Irmak'ın neden öldüğü incelemelerin tamamlanmasının ardından belli olacak.

Kaynak: İHA

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