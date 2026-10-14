Sultangazi\'de sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, araçtakiler mahsur kaldı

Sultangazi'de alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapanırken, araçlar su içinde mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de bir çok yeri su bastı. Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan alt geçit su baskını nedeniyle kapandı. Su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kaldı. Araçtakiler korku dolu anlar yaşadı.