Sultangazi\'de sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, araçtakiler mahsur kaldı

Sultangazi'de sağanak nedeniyle alt geçit trafiğe kapandı, araçtakiler mahsur kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Sultangazi'de birçok yeri su bastı. Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapanırken, su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı.
Sultangazi'de alt geçidi su bastı. Alt geçit trafiğe kapanırken, araçlar su içinde mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de bir çok yeri su bastı. Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulunan alt geçit su baskını nedeniyle kapandı. Su birikintisinin içinde bir araçta mahsur kaldı. Araçtakiler korku dolu anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
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