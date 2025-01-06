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Sultangazi'de Tiner Faciası

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Sobaya tiner döken kişi, ateşin parlaması sonucu yüzünden yaralandı. O anlar kamerada.

06.01.2025 14:43
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Bir tiner faciası da Sultangazi'de gerçekleşti...O anlar kamerada

Sobaya tiner döken kişi, ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de çalıştığı iş yerinde yanan sobaya tiner döken kişi, ateşin parlamasıyla yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kişi çalıştığı iş yerindeki yanan sobaya tiner püskürttü. Sobayı harlamaya çalışan şahıs, ateşin bir anda parlaması sonucu dehşeti yaşadı. Yüzünden yaralanan şahıs oradan hızla uzaklaştı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın elinde bulunan tineri sobanın içine sıktığı ve bir anda ateşin bir anda parladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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