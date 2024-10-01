Sultangazi\'de Yerdeki Kişiye Saldırı

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Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Yerde yatan kişiyi yumrukladı

İSTANBUL - Sultangazi'de bir kişi, yerde yatan kişiyi tekme tokat dövdü. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Sultangazi'de geçtiğimiz Cumartesi gecesi yaşanan dehşet verici olayda bir kişi, bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında yüz üstü yatan şahsı defalarca yumrukladı. Hırsını alamayan saldırgan son olarak ise yerde hareketsiz halde yatan şahısın kafasına ve göğsüne tekme atarak olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.