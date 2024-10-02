Sultanhisar\'da Tarihi Objeler Ele Geçirildi

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait tarihi objeler ele geçirildi.

Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen adli bir olaya istinaden K.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli arama esnasında İslam, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN