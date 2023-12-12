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Sungurlu'da otomobil orta refüje çıktı - Son Dakika
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Sungurlu'da otomobil orta refüje çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolü kaybedilen bir otomobil, orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sungurlu\'da otomobil orta refüje çıktı
12.12.2023 - 17:16,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinden kontrolü kaybedilen otomobil orta refüje çıkarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Sungurlu, Çorum, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da otomobil orta refüje çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sungurlu'da otomobil orta refüje çıktı - Son Dakika
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