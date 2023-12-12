Sungurlu\'da otomobil orta refüje çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinden kontrolü kaybedilen otomobil orta refüje çıkarken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Budaközü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ÇORUM